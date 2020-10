Wanneer je dacht dat 2020 niet vreemder kon worden dan het al was, dan is daar FMV-koning Wales Interactive met een nieuw interactief avontuur. Na het eerder aangekondigde Gamer Girl, dat misschien zelfs geannuleerd zou worden, pakt de studio uit met een nieuwe titel: Five Dates.

Het concept van de game gaat als volgt: jij speelt de rol van Vinny. Vinny is gezegend met fantastische looks waardoor hij, tijdens de corona-lockdown, vijf potentiële matches scoort op een datingapp. Het is aan jou om deze dames te leren kennen en op virtuele dates te gaan. Wie weet scoor jij, euh… Vinny, wel de liefde van je leven! Of dit een geniaal concept of eerder een tenenkrommend ridicuul gedoe is? We laten het even in het midden…

John Giwa-Amu van Good Gate Media omschrijft deze GOTY-waardige titel als volgt:

“Five Dates is the world’s first live action interactive rom-com aimed at Millennials and Gen-Z. The world needs a dose of warm and funny right now and we hope it’ll spark some new ideas for romance for those who play.”

Heb jij ook nood aan ware liefde tijdens deze vreemde tijden? Schaf dan zeker Five Dates aan wanneer het verschijnt in de loop van november. Of check eerst even de trailer hieronder.