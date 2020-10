Zowel Hiei van Yu Yu Hakusho als Meruem uit Hunter x Hunter zijn al een tijdje aangekondigd. Na een hoop teasers laat uitgever Bandai Namco ons nu eindelijk weten wanneer we met beide personages aan de slag kunnen.

Beide personages maken deel uit van de Character Pass 2 en verschijnen op 27 oktober. Je kan even met ze kennismaken door de onderstaande trailer en een korte beschrijving van hun karakters.

Meruem

“King of the Ants” from the Hunter x Hunter saga, Meruem is the powerful leader of the Chimera Ants. Surpassing humans in intelligence while possessing an overwhelming physical strength, his tail strikes were already frightening his enemies when he was just a newborn!

Hiei

Hiei is one of the main characters of the manga and anime Yu Yu Hakusho. Mastering an ardent demonic energy, he will set his enemies ablaze with his fearsome Dragon of the Darkness Flame attack!