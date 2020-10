Sekiro: Shadows Die Twice mag zich, met goede reden, één van de toppers van 2019 noemen. De laatste actiegame van de Japanse studio FromSoftware wist ons een waar spektakel voor te schotelen waarbij talloze controllers sneuvelden. Sekiro wist ook de “Game of the Year” prijs binnen te slepen, hoog tijd dus om die prestatie even te vieren met een heuse GOTY-update.

De inhoud van die update werd ons eerder al bekendgemaakt en enkele maanden later is het nu dan eindelijk zover. Op 29 oktober krijgt iedereen die in het bezit is van de game een gratis update die een hele hoop nieuwe uitdagingen aan het spel toevoegen. Oh jawel, Sekiro kan wel degelijk nog uitdagender gemaakt worden dan het al was. Japanse gamers kunnen bovendien ook deze GOTY-versie van de game in fysieke vorm aanschaffen, dus een Europese versie volgt waarschijnlijk op een latere datum.

Check de GOTY-trailer hieronder: