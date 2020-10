In Visage dwaal je door een huis met een vreselijk verleden. Moord, zelfmoord… noem iets vreselijks op en het heeft in dit pand wel op de één of andere manier plaatsgevonden. Met andere woorden: een virtuele plek die de horrorliefhebbers onder ons maar wat graag zullen bezoeken. En dat kunnen ze eind deze week al!

Visage verschijnt namelijk op 30 oktober als PSN-titel, voor een – toegegeven: redelijk stevig – prijskaartje van 34,99 euro. Het spel zal ongeveer vijftien uur aan sfeervolle gameplay bieden, waarin je het eerder omschreven huis verkent en tracht uit de klauwen van schaduwachtige vijanden te blijven. Klinkt bekend?

Wel, dat is het eigenlijk ook, aangezien zowat elke indie titel in het genre vergelijkbare oorden opzoekt. Maar goed, voordeel van de twijfel; misschien weet Visage ons wel te overtuigen en hebben we er binnenkort een uitstekende horrortitel bij. De onderstaande trailer doet ons alvast zin krijgen om de game uit te testen.