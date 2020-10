Silent Hill lijkt al een tijdje dood en begraven, tenzij je in Japan aan het gokken slaat. Horrorfranchises staan echter met de regelmaat van de klok weer op uit het graf en dus zal niemand echt van zijn stoel vallen als er binnenkort plots een nieuw deel in de reeks wordt aangekondigd. Zeker niet aangezien er al een hele tijd dergelijke geruchten de ronde doen.

Imran Kahn van Kinda Funny Games wakkert deze geruchten nu opnieuw aan door de berichten in een podcast als geloofwaardig te bestempelen. Hij beweert dat de studio’s uit de geruchten momenteel wel degelijk aan een geheim project sleutelen. Het zou hem dan ook niet verbazen als dit project een Silent Hill reboot voor de PlayStation 5 zou blijken te zijn.

Geen wereldschokkend nieuws of al te betrouwbare bevestiging dus… maar een mens mag hopen, nietwaar?

“If Sony’s also making a Silent Hill – which we don’t know that they are, those are just rumours – I would assume that Sony’s not part of [Kojima’s project], if they’re making a separate, Silent Hill-like game, but who knows? The industry’s been weirder than that.”

“I think the rumours are credible and I know that the people who are rumoured to be involved in Silent Hill are working on something.”