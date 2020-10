Sony heeft recent al verschillende PlayStation 4 games van een update voorzien, waaronder best wel oude games. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de next-gen release die zeer dichtbij is en in de games in kwestie was verder weinig te merken. Nu heeft ook The Last of Us: Remastered een update gehad en daarin is wel een verschil te zien.

De remaster van de originele The Last of Us heeft update 1.11 ontvangen en deze is zo’n 500MB groot. Ook de Left Behind uitbreiding heeft een patch gehad en in de omschrijving staat alleen dat er willekeurige bugs zijn opgelost, maar er is meer merkbaar na deze update.

Het belangrijkste wat je direct zult zien is dat de laadtijden behoorlijk zijn ingekort en dit is zowel van toepassing op de game die vanaf een HDD als een SSD draait. Ter vergelijking is er ook een video online verschenen, zie hieronder.