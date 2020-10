We weten dat de doos waarin de PlayStation 5 geleverd wordt van een behoorlijk formaat is, maar een fatsoenlijke vergelijking hadden we nog niet. Gezien de console inmiddels naar Amerikaanse media is gestuurd in aanloop naar de release, zijn er nieuwe foto’s en video’s online verschenen.

Iemand is zo vriendelijk geweest om de PlayStation 4 doos er even bij te pakken en die naast die van de PlayStation 5 te zetten ter vergelijking. Hieruit blijkt nog maar eens dat de PlayStation 5 doos echt aan de behoorlijk grote kant is.