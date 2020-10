Met nog een paar dagen te gaan totdat Watch Dogs: Legion in de winkels ligt zijn de Trophies online gegaan op onder andere het PlayStation Network. Dat brengt ons automatisch weer bij een mooi overzicht, zodat je precies weet wat je moet doen voor die platinum Trophy.

Een gedeelte van de lijst bestaat uit Trophies die je krijgt voor het verhaal van de game en daarnaast heb je nog een selectie van Trophies voor specifieke randactiviteiten, maar ook zul je de nodige gebieden van de onderdrukking moeten zien te verlossen. Het spreekt allemaal redelijk voor zich en het ziet er ook niet al te ingewikkeld uit.

De lijst kent niet echt spoilers, maar als je echt niets wilt weten raden we je aan het even over te slaan.

Platinum

Completionist

-Get all other Trophies

Goud

Divided We Fall

-Complete the DedSec Storyline

Take Back London

-Turn all the boroughs into Defiant state

Zilver

Rise Up

-Turn one borough into Defiant state

Every Walk of Life

-Have a team of 20 Operatives with different occupations

Down To The Wire

-Perform 5 stealth takedowns with a Professional Hitman

Death From Above

-Kill 5 Albion guards using Dive Bomb

NO NOT THE BEES

-Neutralize 10 Albion guards using Bee Swarms

Hack The Planet

-Propagate a hack across 8 targets at once

Shaken Not Stirred

-Disable weapons of 5 Albion guards at once using the Spy Watch Gadget

Power To The People

-Have your followers neutralize a total of 3 Albion guards

Paint Me Like One of Your…

-Stun Clan Kelley members 5 times with paintball gun headshots

Throw The Book At Them

-Perform 5 arrest takedowns

The Royal Tour

-Enter Buckingham Palace’s restricted area disguised as a Royal Guard

You Don’t See Me!

-Escape a Pursuit Level 5 doing a Statue Emote

All About Aesthetic

-Buy a Weapon Skin

Re-Wrap My Whip

-Buy a Vehicle Paint

Fresh Threads

-Spend 100 000 ETO on Clothes in shops

Fully Kitted

-Unlock all Upgrades

Locked And Loaded

-Purchase all the upgrades for every weapon

Oral History

-Collect 50 Audio Logs

Magpie

-Collect 15 Relics

Brons

Brave New World

-Complete “Operation Westminster”

The Future Is Bright

-Complete the 404 Storyline

Long Live The Queen

-Complete the Kelley Storyline

Hacker, Tailor, Soldier, Spy

-Complete the SIRS Storyline

When Good Men Do Nothing

-Complete the Albion Storyline

The One That Got Away

-Complete “Finding Bagley”

In The Nick of Time

-Complete “Change of Heart”

A Roof Over Your Head

-Complete “Royal Treatment”

England For Everyone

-Complete “Parks and Reclamation”

A Dish Best Served Cold

-Complete a Revenge Mission

Making Friends

-Recruit an Operative after completing “Reporting For Duty”

And Stay Down

-Defeat a DedSec Adversary

Meta-Gaming

-Recruit a Video Game Designer

Could’ve Made National

-Complete Kick up challenge intermediate 1

Bullseye

-Complete a Darts game in every Darts location

Piece de Resistance

-Complete a Paste Up in every Paste Up location

Bottom’s Up

-Drink at least once in every Drink location

DedSec Delivery

-Complete 20 Parcel Fox Delivery Missions

Watch Dogs: Legion is vanaf 29 oktober verkrijgbaar en een dag eerder lees je onze review.