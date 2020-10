Het bericht dat een game goud is gegaan is altijd een soort fijne bevestiging van dat alles volgens schema verloopt. Van veel games krijgen we dat pakweg een maand voor de release te horen, maar rondom Demon’s Souls Remake bleef het stil. Dat terwijl het een launchgame voor de PlayStation 5 is.

Maar geen zorgen, de game blijkt klaar te zijn voor de release over ruim drie weken, gezien de game op 24 september goud is gegaan. Dit is niet officieel door de studio of Sony gecommuniceerd, maar laat Souls specialist Lance McDonald via Twitter weten nadat er vragen over ontstonden.

Kortom, Demon’s Souls Remake zal vanaf 19 november verkrijgbaar zijn voor de PlayStation 5.