Gezien de PlayStation 5 nu bij verschillende media in handen is en er foto’s van de doos gedeeld mochten worden, blijven er nieuwe details binnenkomen. De doos is natuurlijk leuk om te bekijken, maar het zegt over het algemeen niet zoveel. Toch blijkt er een interessante melding onderaan de doos te staan.

De vermelding richt zich op de samenwerking met de PlayStation 4, zo wordt aangegeven dat het mogelijk is om data van de oudere console naar de nieuwe te transporteren en dat op verschillende manieren.

Je kunt de PlayStation 4 en PlayStation 5 op hetzelfde netwerk aansluiten om via die weg data over te zetten.

Je kunt je externe harde schijf van de PlayStation 4 op de PlayStation 5 aansluiten.

Als je inlogt op de PS5 met je bestaande PS4 PSN-account dan haal je alle informatie omtrent je profiel en Trophies automatisch op, net zoals je persoonlijke historie.

Dat laatste is enigszins vanzelfsprekend, gezien het overgrote deel van de gamers ongetwijfeld met zijn of haar bestaande account zal inloggen. Nu was de transfer van data al bevestigd, maar het is interessant om te zien dat je dat ook met een eventuele externe schijf kan doen.

Wat hier ook uit op te maken valt is dat Sony alles op alles zet om de transitie tussen beide platformen zo soepel mogelijk te laten verlopen.