Review: PlayStation 5 – Eindelijk is hij er, de PlayStation 5. De afgelopen weken hebben wij mogen doorbrengen met deze nieuwe PlayStation-console en eindelijk mogen we je er nu alles over vertellen. Het is nieuwer, sneller, moderner en vooral… groter. Enorm groot. De PS5 is een bakbeest waar je ú tegen zegt, maar gelukkig zit er heel veel moois in verstopt waar we ons de komende jaren mee bezig kunnen houden. We hebben al aardig wat launchgames op de PS5 mogen spelen, waaronder Astro’s Playroom, Sackboy: A Big Adventure en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, en staan te popelen om onze ervaringen nog meer met jullie te delen. Uiteraard hebben we ook nog PS4-games getest en het OS helemaal onderzocht en doorgespit. Al onze bevindingen hier in deze uitgebreide review van de PlayStation 5.

Het design

Als je de PS5 voor het eerst in het echt ziet, dan is het niet zo gek als je meteen denkt aan een spaceshuttle die op tafel staat. Alle grappen van routers tot aan ufo’s zijn al voorbij gekomen en dit is ook niet zo gek. De PS5 is namelijk niet per se heel fotogeniek, maar in het echt is de console oprecht mooier. Klinkt wat cliché, maar het ontwerp van de PS5 ben ik inmiddels gaan waarderen. Dit betekent niet dat dit het ideale design voor een console is, want als we even met een schuin oog naar de concurrent kijken, dan is de realisatie er wel dat dit veel compacter kon. Bij menigeen zal de PS5 vermoedelijk in een kastje verdwijnen, het liefst met deurtje als deze uitstaat. Desalniettemin ervaar ik het design niet als storend, maar is er wel een kanttekening op van toepassing: de voet.

Bij de PS5 wordt een voet meegeleverd die je zowel horizontaal als verticaal ‘moet’ gebruiken. We zetten moet even tussen aanhalingstekens omdat je de PS5 in principe ook zonder kunt gebruiken, maar horizontaal zal de PS5 dan wiebelen en verticaal blokkeer je mogelijk de optimale airflow. De voet die meegeleverd wordt, voelt ontzettend goedkoop aan. Deze is van licht en dun plastic, en geeft alles behalve een premium feeling. Dat luxueuze uit zich echter wel in de console zelf, de controller, het besturingssysteem en ga zo maar door. Bij de verticale montage gebruik je trouwens een schroefje om de PS5 op de voet vast te zetten. Dit is hoe je de PS5 ook hoort te gebruiken; de console is simpelweg niet gemaakt om horizontaal geplaatst te worden. De voet valt in horizontale houding ook heel snel van de PS5 af als deze ook maar iets verschuift. Zelfs het inpluggen van een USB-kabel kan de balans al verstoren.

De PS5 is dus in alle opzichten gemaakt voor een verticale houding, maar omdat Sony weet dat dit niet bij iedereen een mogelijkheid is, bestaat er een krakkemikkige oplossing om het horizontaal te gebruiken. Het is niet ideaal, maar ook mijn set-up vraagt om een horizontale houding. De PS5 zo prominent rechtop in de woonkamer, met deze grootte, past niet bij de minimalistische opzet die ik wil rondom mijn televisie. Dit is voor iedereen anders, maar in welke set-up dan ook blijft de voet een goedkoop stuk plastic en dat is voor ons een groot minpunt aan het ontwerp van de console.

De technische ondersteuningen en aansluitingen

De PS5 kent twee USB-aansluitingen aan de voorkant, één is USB-C en de ander is USB-A. Deze poorten zitten wel wat hoog en hadden lager gemogen, vooral in verticale opstelling lijkt het alsof er een navelstreng uithangt wanneer je er een kabel in hebt gestoken. De USB-poorten aan de voorkant zijn Hi-Speed USB-A en Super Speed USB-C 10Gbps. Op de achterkant tref je nog eens twee keer USB-A, maar dan ook Super-Speed USB 10Gbps. Je gebruikt dus de Hi-Speed USB-A aan de voorkant om je controller op te laden, aangezien dit de traagste poort is voor dataoverdracht. De andere poorten zijn geschikt voor accessoires in de toekomst, maar ook voor bijvoorbeeld uitgebreide opslag via een externe SSD. Maar daar raden we je eigenlijk iets anders voor aan en daar hebben we het zo meteen over.

Aan de achterkant tref je een HDMI-poort. Dit is natuurlijk HDMI 2.1 en dat kan in potentie 4K 120 fps ondersteunen. Dit zal op termijn afhangen van de content. Ondanks dat ook op de doos van de PS5 staat dat 8K ondersteunt wordt, is dit onderhevig aan de content die beschikbaar is. Over resoluties gesproken, de PS5 biedt ondersteuning voor een native resolutie output van 720p, 1080p en 4K. Het is opvallend dat 1440p niet ondersteund wordt, terwijl de concurrent dit wel doet. Een groot deel van de monitor gamers zullen dit als slecht nieuws ervaren, omdat tegenwoordig 1440p toch wel de standaard is. Verder hebben we nog een vrouwelijke C7 voedingskabel poort en de optie om een LAN-kabel aan te sluiten. Helaas is deze poort nog niet 10Gbps LAN, maar of dit echt nodig is voor een console valt te betwisten. De PS5 heeft WiFi6 (802.11 ax), erg handig als je een router hebt die dit ondersteunt. De snelheid van deze nieuwe WiFi-standaard is tot drie keer hoger dan de topsnelheid van WiFi5 en levert veel voordelen op bij een lokaal netwerk als je streamt vanaf bijvoorbeeld je pc of NAS.

Een ander groot voordeel aan de poorten op de PS5 is dat je aan de achterkant blindelings kunt voelen waar je moet zijn, dit was op de PS4 (Pro) een drama vanwege het design, maar de achterkant is nu mooi vlak en je kunt met je vingers makkelijk de poorten herkennen. Dit is fijn als je een headset wilt aansluiten via de achterkant, maar niet je hele console wilt verplaatsen. Headsets zijn namelijk nog wel een ding met de PS5, want de optische poort is weggelaten, waardoor je veel headsets die via deze manier werken niet meer kunt gebruiken. Per headset zal het gaan verschillen of deze wel of niet werkt op de PS5, dus dit is iets om rekening mee te houden. Overigens bevat de PS5 een audio optie om 3D-audio aan te zetten. Hiervan hadden we verwacht dat het de ruimtelijkheid van de audio in een game zou bevorderen, maar in plaats daarvan hebben we dit uitgezet, omdat het de audio verstoord deed klinken. In vergelijking met de normale audio output door een headset lijkt de 3D-instelling een gedempt en daarmee verstoord effect te geven. De 3D simulatie software heeft meerdere profielen/presets, maar echt overtuigd van deze technologie zijn we (nog) niet, zeker in vergelijking met andere partijen die vergelijkbare software bieden…

SSD prestaties

Laten we op technisch vlak beginnen met de SSD. Hier is het meeste over geschreven en het is eigenlijk ook dé grote troef van de PlayStation 5 als het gaat om prestaties. Mark Cerny, de lead architect van de PS4 en PS5, liet al tijdens zijn eerste presentaties over de PS5 weten dat dit het onderdeel is waar voor Sony een verhoogde prioriteit lag. Laadtijden zijn waarschijnlijk de nachtmerrie van Cerny geweest en dus maakte hij er een persoonlijke missie van om een custom SSD te integreren die hier voorgoed mee af moet rekenen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: dat resultaat mag er zijn. In de PS5 zit een 825GB SSD waarvan er 667GB vrije ruimte overblijft na het installeren van het besturingssysteem en andere randzaken die gereserveerd moeten blijven. Het is niet veel als je kijkt naar hoe groot games vandaag de dag zijn geworden, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales neemt bijvoorbeeld 38GB in beslag en Astro’s Playroom zo’n 11GB. De trend zet zich dus voort dat kleinere games tussen gemiddeld 4 en 15GB zitten en volwaardige games gewoon weer lekker richting die 40 gaan en mogelijk nog veel hoger (op termijn).

Er is hierin heel duidelijk een afweging gemaakt tussen prestaties en opslagruimte, maar uitbreiden is gelukkig een optie. Dit is een optie die nog niet in zijn totaliteit beschikbaar is. Wil je namelijk de prestaties matchen van de PS5 SSD, dan kom je er niet met een USB-C SSD. Deze gaat de boel alleen maar vertragen en alhoewel het niet zo traag zal zijn als op de PS4, haalt het wel het nut van de on-board SSD onderuit. Sony heeft zelfs besloten om het niet mogelijk te maken dat je PS5-games op een USB-C SSD kunt plaatsen. Dit is dan wel weer mogelijk met PS4-games.

Fatsoenlijk upgraden doe je met een PCIe 4.0 NVMe SSD, die je in de PlayStation 5 kunt monteren. De enige die qua snelheid in de buurt komt van de PS5 SSD is de Samsung 980 Pro, maar 1TB hiervan kost je wel zo’n 220 tot 250 euro op het moment van schrijven. Duur grapje dus, maar als je het maximale uit je PS5 wilt halen is het aan te raden een specifieke SSD te nemen zodra dat mogelijk is. Er zit namelijk nu nog een addertje onder het gras, want hoewel er een extra aansluiting is in de PS5 voor een PCIe 4.0 NVMe SSD, kun je deze op dit moment nog niet gebruiken.

Bij lancering ondersteunt de PlayStation 5 namelijk niet het gebruik van extra opslag in het M2-slot. Dit is omdat Sony eerst wil certificeren welke SSD’s goed werken met de PS5, zoals Mark Cerny eerder dit jaar aangaf. Wanneer dit gaat gebeuren, weten we niet, maar in principe zou de Samsung 980 Pro wel bij de certificering moeten horen, omdat het de enige PCIe 4.0 schijf is die de PS5 SSD kan matchen qua schrijf- en leessnelheden. Desalniettemin zit je nu vast op die 825GB SSD en die zal snel vol kunnen raken. Zeker met games als Call of Duty: Warzone, Fortnite en GTA Online. Om er zeker van te zijn dat het echt nog niet werkt, hebben we dit uiteraard getest. We kregen hierbij het onderstaande scherm te zien.

Terug naar de interne SSD. De beperkte opslag kan op termijn een obstakel vormen, zeker zolang het geheugen niet uit te breiden is. Maar wat krijg je er nu voor terug in de huidige opzet? Instant laadtijden voor PS5-games. We hebben bijvoorbeeld Marvel’s Spider-Man: Miles Morales gespeeld op de PS5 en de transitie van menu naar game is nagenoeg naadloos. Je ziet geen laadschermen meer, alles vloeit in elkaar over alsof het niets is. Texture pop-in behoort grotendeels tot het verleden, missies starten meteen zonder dat je eerst moet toekijken hoe een scherm met hints ervoor zorgt dat je niet doorhebt dat je al minuten lang naar een laadscherm zit te staren. Het installeren van games gaat ook vele malen sneller, maar de installatie kent nog wel een wachttijd. Die is gelukkig niet meer zo langdurig zoals we gewend zijn van de good old PS4 days.

Deze vooruitgang is er één die heel snel zal wennen, want het went zelfs zo snel dat je eigenlijk na het spelen van Miles Morales al vergeten bent dat er überhaupt ooit laadschermen hebben bestaan. Het is een fijne vooruitgang, maar tegelijk ook een noodzakelijk iets. Met name mensen die ook op pc gamen zullen het nu niet meer dan normaal vinden dat games snel laden op de PS5. SSD’s bestaan immers al een langere tijd, maar vanwege de kostbare opslag zijn we nu pas op een punt aangekomen waarop het genormaliseerd wordt dat consoles SSD’s hebben. Het is dus fijn dat het erin zit, maar ergens ook wel een beetje vanzelfsprekend.

Nieuw besturingssysteem, maar met een vertrouwd gevoel

De PS5 is uitgerust met een nieuwe user interface, die geïnspireerd is door die van de PS4. Je zou de nieuwe UI kunnen omschrijven als minimalistisch, effectief en eentje waarin content centraal staat. Door de gehele UI wordt er gebruikgemaakt van grote stukken artwork en de content wordt beter uitgelicht dan ooit te voren. Het menu is opgesplitst in twee hoofdonderdelen, namelijk Games en Media. Linksboven kun je switchen tussen de twee overzichten en afhankelijk van je wensen schakelen naar de juiste. Op deze manier zijn je apps zoals Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Twitch, YouTube en meer heel goed gescheiden van je gaming content, wat voor overzicht zorgt.

Deze twee kruisen elkaar ook niet: je gaat geen media content in de gaming tab vinden en vice versa. Het is een filosofie die we kunnen waarderen, want hoewel het apparaat beide entertainmentsoorten fantastisch ondersteunt, is het vervelend als de twee met elkaar mengen. Gaming verdient zijn eigen hoekje en dat is met de PS5 UI meer dan ooit tevoren gerealiseerd. Bij Games staan al je geïnstalleerde games op een rij, met als laatste icoon de bibliotheek. De volgorde wordt bepaald door wat je laatst gespeeld hebt, maar vervelend hierin is wel dat er een limiet op het aantal horizontale iconen zit. Heb je dus een game een tijdje niet opgestart? Dan staat deze bij je bibliotheek onder de tab “geïnstalleerd”, terwijl we liever hadden gezien dat je mappen kon maken, zodat de iconen niet wegvallen achter de bibliotheek verzameling.

Op sommige vlakken voelt de UI als een modernere PS4 UI aan, maar wel een waar nog niet alle functies in mee zijn genomen. Wel zijn er andere nieuwigheden toegevoegd, zoals de kaarten die je nu bij games ziet. Deze werden ook uitgelicht in de onthulling van de UI en je merkt dat Sony hier heel veel aandacht aan heeft besteed. Dit is weer zo’n typische functie waarbij je ziet dat er veel tijd en aandacht in gestoken is, waardoor het zo groot uitgelicht wordt. Zelf vond ik het meer vervuiling van het minimalistische overzicht. Het had dan ook iets meer verstopt mogen zijn in plaats van zo in-your-face. Het verkrijgen van hints is een leuke toevoeging, maar moet zichzelf eerst nog maar bewijzen op de lange termijn. Het valt en staat immers bij de implementatie en we weten allemaal hoe dat gaat met sommige nieuwe functionaliteiten.

De kaarten moeten je ook informeren over andere gebeurtenissen op je console en dienen dus ook als nieuwsoverzicht. Zo melden ze je tussen de hints en Trophy progressie door dat je vrienden in een party zitten of wat er nieuw is. Op moment van schrijven is echter duidelijk zichtbaar dat dit systeem nog wat werk nodig heeft. Zo is bijvoorbeeld de ‘Verkenning’-functie nog niet in elk land beschikbaar, die ook weer dit kaartensysteem gaat opvullen. Het systeem heeft dus nog wat fine-tuning nodig en het is een kwestie van tijd tot we erachter komen of dit echt een meerwaarde gaat bieden.

PlayStation Store, PlayStation Plus en PlayStation Now

In het verlengde van de UI liggen drie apps die eigenlijk geen apps meer zijn, namelijk de PlayStation Store, PlayStation Plus en PlayStation Now. Deze drie dingen zijn namelijk helemaal geïntegreerd in het besturingssysteem. Als je helemaal naar links gaat in je Game-tab, tref je daar de PlayStation Store aan. Normaliter zou je hiermee naar een losse app gestuurd worden en daar je winkelbehoeftes kunnen doen. Nu niet meer, je tikt simpelweg naar onderen en je zit gelijk in de PlayStation Store. Geen laadtijden, geen andere gebruikersomgeving, gewoon in het menu van je PS5. We kunnen niet in woorden uitdrukken hoe blij we hiermee zijn, eindelijk is de ervaring van de PlayStation Store naadloos geïntegreerd in het menu van een PlayStation-console.

In de PlayStation Store zet Sony de designfilosofie van de PS5 qua software voort met grote plakkaten artwork, brede iconen en veel categorisatie. Het is vooral heel erg overzichtelijk, is de korte omschrijving. Het werkt prettig, de info is beknopter en bij games met meerdere edities zijn er nu simpelweg gewoon verschillende vakken die een makkelijk overzicht bieden van wat het verschil is tussen alle edities. Superfijn. Het ontwerp van de PlayStation Store zet zich ook voort in de twee andere services die Sony aanbiedt, namelijk PlayStation Now en PlayStation Plus.

PlayStation Plus heeft nu zijn eigen plekje en werkt op dezelfde manier als de PlayStation Store. Je hebt een makkelijk overzicht van de Instant Game Collection – de maandelijkse games – PlayStation Plus gebonden aanbiedingen en nog veel meer. Je kunt er je abonnement zonder poespas verlengen en alles wordt ook hier weer groots en overzichtelijk gepresenteerd. Noemenswaardiger is PlayStation Now, wat nu dus ook geen losse applicatie meer is. Alles gebeurt vanuit het menu en de toegankelijkheid is door deze keuze flink verbeterd. Het zit namelijk niet meer verstopt en er zijn nagenoeg geen drempels meer om het aanbod van PS Now even snel te checken. Dit heeft Sony allemaal erg slim aangepakt en dat zorgt ervoor dat de ervaring van beide services er flink op vooruit is gegaan qua gebruikersgemak.

De sociale communicatiefuncties

Sony heeft in de aanloop naar de PS5 release een update uitgebracht waarbij de manier van communicatie met je vrienden op de schop is gegaan. Voorheen kon je op de PS4 in het menu aan het vriendenicoontje zien hoeveel van je geaccepteerde vrienden online waren. Een party kon je dan vervolgens maken en de uitnodigingen versturen. Je had dus een apart partyscherm met alle mensen met wie je communiceerde. Mocht je dus berichten willen sturen, dan kregen mensen een apart berichtenscherm te zien op de PS4. Op de PS5 zijn beide elementen als het ware bij elkaar gevoegd.

Als je een party aanmaakt, krijg je nu het berichtenscherm te zien en rechtsonder zijn de mensen die deel uitmaken van de party erbij gepropt. We zeggen gepropt, omdat het minder overzichtelijker is dan wat we kennen van de PS4. Ook überhaupt een party starten gaat opmerkelijk omslachtig op de PS5. Je vriendenlijst is een tabje bij je profiel. Een icoon van jouw profielfoto vind je rechtsbovenin het PS5 Home-scherm. Voordat je echter bij je vriendenlijst bent, moet je een klik hier en daar extra doen. Meer dan op de PS4. Ook via het Control Center, bereikbaar met een tik op de Home-knop op de DualSense, is het niet meer dan een verwijzing naar de pagina die verstopt zit onder je profielpagina.

Sterker nog, via het Control Center is het zoekwerk om uit te vogelen hoe en welke party’s er zijn, waar je inzit en hoe je erin komt. In het Control Center heb je namelijk een snelkoppeling die ‘Game Base’ heet. Zodra je hierop klikt, krijg je de optie om de verschillende party’s weer te geven en je online vrienden te zien. Mocht je bij een party horen en er toegang toe willen krijgen als ze aan het chatten zijn, dan kom je niet gelijk in het betreffende partyscherm. Je krijgt dan eerst enkel de profielen van de mensen die erin zitten te zien. Het is erg verwarrend allemaal, maar het komt erop neer dat party’s aanmaken, alsook het communiceren met je vrienden, een stuk omslachtiger gaat dan op de PS4.

Mocht je dan eindelijk met een gezellig clubje bij elkaar zitten in een party, dan heb je verschillende functies tot je beschikking. Denk aan je game streamen via de Share Screen optie, waarbij je jouw scherm met een ander deelt om mee te kijken. Helaas hebben we dit niet al te uitgebreid kunnen testen, omdat er simpelweg nog te weinig mensen zijn met een PS5 in onze vriendenkring. Gelukkig hebben we wel de PlayStation App kunnen gebruiken en via de app kunnen we op een perfecte manier toetreden tot party’s bij mensen die op de PS5 zitten. Helaas is het managen van party’s via de PlayStation App net zo een warboel als op de PS5. We hopen dus dat Sony op dit vlak teruggrijpt naar een betere UI indeling en een alternatieve werking, waardoor het sociale aspect overzichtelijker wordt.

Disc of geen disc

Er komen twee versies van de PlayStation 5 uit, in de volksmond beter bekend als de disc versie en de digitale versie. Het enige verschil tussen de twee consoles is dat de één een disc-drive bevat en de ander niet. We zien dat digitale games een enorme opmars hebben doorgemaakt in de afgelopen jaren en dat ook de aanbiedingen die je regelmatig in de PlayStation Store voorbij ziet komen steeds scherper worden. Het prijsverschil tussen de twee consoles bedraagt € 100,-, maar de kans is groot dat je dit op termijn terug kan verdienen. Als je voor de disc versie gaat althans.

De PS5 disc versie slikt namelijk gewoon PS4-schijfjes en op termijn is de kans groot dat je ook een keer een tweedehands PS5-game koopt of gebruikmaakt van een scherpe deal bij de lokale retailer. De enige afweging is dus die € 100,- meer, wat je meer vrijheid geeft. Bovendien zijn games op disc bij de release veelal goedkoper dan de digitale tegenhanger, dus met een paar games heb je dat verschil er al weer uit. In technisch opzicht is de PS5 aan de onderkant iets dikker door de disc drive. Dit komt overigens met enige teleurstelling, want het aantal decibel dat de drive produceert bij gebruik doet onder voor de concurrent. Zo is de Xbox One X bijvoorbeeld stiller bij het lezen van discs.

We hebben een film gekeken op Blu-ray, maar we merkten toch regelmatig een storend geluid uit de PS5 komen. De disc drive lijkt behoorlijk wat trillingen door te geven aan de console, waardoor dit als vervelend ervaren kan worden op stille momenten in games en films. Nu zijn disc drives sowieso niet het stilste medium dat we ooit gehad hebben; alle consoles van Sony staan erom bekend luidruchtige disc drives te hebben. We hadden gehoopt dat dit in de PS5 iets meer gedempt zou zijn, maar hier lag hoogstwaarschijnlijk geen prioriteit met de digitale toekomst die voor ons ligt.

Het nieuwe gevoel zit in de DualSense

Waar de PlayStation 5 vooral nieuwer, krachtiger en moderner is, komt het ware next-gen gevoel vanuit een hele andere hoek. Chris heeft in zijn DualSense review al uitgebreid de controller besproken en hierin heb je ook kunnen lezen dat we heel erg enthousiast zijn. De vernieuwde haptische feedback in de controller en het toepassen van een veel preciezer touchscreen zijn fantastisch, maar de echt grote sprongen worden gemaakt op het gebied van adaptieve triggers.

Het succes en nut hiervan staat of valt bij de integratie in games. Zo merkten we dat bij langdurig slingeren in Spider-Man: Miles Morales je op den duur wel genoeg hebt van constant dezelfde weerstand. Adaptieve triggers zijn echter een goede toevoeging, mits doordacht toegepast. Astro’s Playroom doet het bijvoorbeeld heel leuk met verschillende elementen en het is uiteindelijk aan de ontwikkelaars om een weg te vinden die past bij de behoeftes van de spelers. Verschillende profielen in feedback en adaptieve triggers bij een game zijn in de toekomst niet ondenkbaar. Irriteert het je? Dan valt het gewoon uit te zitten, op systeemniveau of per game.

Wat je met de triggers ook moet leren, is dat wanneer je weerstand krijgt, je niet altijd per se hoeft door te drukken. Zo is er een level in Astro’s Playroom waarbij je als een aap moet klimmen en met de triggers bepaalde punten moet vasthouden. Er zaten grappig genoeg een paar punten tussen waar je niet door mocht drukken, omdat ze anders zouden afbreken en dat zijn toch wel hele leuke implementaties van de DualSense features. Hoe de third-party support op termijn gaat zijn, is afwachten, maar we zijn het meest enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die DualSense biedt. Dit keer voelt het ook minder als een gimmick, een gevoel dat met de release van de DualShock 4 enigszins overheerste omtrent het touchpad.

Magere launch line-up

Het lijkt een terugkomend probleem, de launch line-up ten tijde van de lancering van een PlayStation-console. Net als met de PlayStation 3 en PlayStaton 4 is die ook nu weer wat aan de magere kant. Hier staat wel tegenover dat de beschikbare games dan wel weer heel erg leuk zijn. Je hebt het al kunnen lezen in onze reviews van onder andere Astro’s Playroom en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – het zijn stuk voor stuk erg leuke games. We houden er dit keer alleen wel rekening mee dat de PS5 uitkomt in een hele rare tijd, waarin we middenin een pandemie leven en waarbij de ontwikkeling van games logischerwijs ook de impact kent van de voorzorgsmaatregelen om de spreiding van corona tegen te gaan.

Er zijn nog genoeg mooie titels om naar uit te kijken, maar bij launch hebben we jammer genoeg weinig om handen. Hoe third-party games omgaan met de mogelijkheden van de PS5 is dan ook nog wat vroeg om te zeggen, maar er liggen heel veel kansen voor de implementatie van de DualSense features. Je moet er verder ook rekening mee houden dat niet elke PS4-titel een PS5-patch krijgt met optimalisatie, maar gelukkig zijn er sommige uitgevers zoals Ubisoft die gratis upgrades aanbieden voor de PS4-versies. Dit is alleen geen garantie voor de rest. Call of Duty: Black Ops Cold War en Control hebben bijvoorbeeld een gescheiden PS4- en PS5-versie. Bijzonder, omdat de games in principe met een patch PS5-ready gemaakt kunnen worden, zoals Ubisoft dit doet.

Het extra betalen voor een PS5-patch voor een PS4-game voelt in veel gevallen dan ook naar, tenzij het een compleet andere titel betreft met nieuwe content of andere engine, zoals bij NBA 2K21 het geval is.

Backwards compatibility

De PS5 heeft ook de mogelijkheid om PS4 games te draaien. Dit hebben we uiteraard ook onder de loep genomen en vooral gekeken naar de vooruitgang. Verwacht niks wereldschokkends, het zijn slechts in een paar specifieke gevallen waarbij games echt de kracht van de PS5 zullen benutten. Een grote teleurstelling is bijvoorbeeld Bloodborne. De game is op software niveau gewoonweg slecht geprogrammeerd door FromSoftware, dus je zult nog altijd de stutters ervaren die je ook op de PS4 (Pro) hebt. Ook doet de PS5 bijvoorbeeld niks met de anti-aliasing (AA), waardoor de kartelrandjes nog altijd zichtbaar zijn. Wat ook opvallend is, bij vrijwel alle PS4 games die we uitprobeerden, dat er sprake is van audio-lag. Via een headset op de DualSense ervoeren we geen problemen, maar via een surround set-up (wat daar ook aan zou kunnen liggen) kwam dit probleem wel voor, iets wat niet gebeurde bij PS5-games.

De backwards compatibility is niet optimaal. Je zult alleen bij games die uncapped fps opties hebben of met een dynamische resolutie werken het meeste voordeel halen uit de PS5. Om bijvoorbeeld de AA extra te testen hebben wij de oude launchgame Call of Duty: Ghosts op de PS5 geprobeerd. Hoewel de AA van die game op de PS4 erg slecht was, leek het wat beter te zijn op de PS5. Een upscaling technologie kan hier nog wel eens een rol spelen, want ook Spider-Man (PS4-versie) was superstrak en alle kartelrandjes waren verdwenen op de PS5. Echte hoogvliegers waren games als Star Wars Jedi: Fallen Order, Borderlands 3, Sekiro: Shadows Die Twice en natuurlijk God of War. Al deze games hebben de mogelijk om gespeeld te worden met een uncapped framerate en de PS5 laat door zijn kracht de drie games op 60 fps draaien. We zullen hier in een special uitgebreider op in gaan, maar het komt erop neer dat als games geen begrenzing kennen op de performance, dat de PS5 hier een mooie boost aan geeft.