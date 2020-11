Review: Astro’s Playroom – Wie straks een PlayStation 5 in huis haalt is ook meteen in het bezit van Astro’s Playroom. De PS5 komt namelijk met een voorgeïnstalleerde applicatie en dat is deze game. Je kunt deze verwijderen en opnieuw downloaden uit de PlayStation Store, je zit er dus niet per se aan vast. Het is logischerwijs ook de eerste game die wij hebben gespeeld op de PS5 en in deze review delen wij onze ervaring met jullie. De hamvraag is natuurlijk of Astro’s Playroom een glorified techdemo is of juist een leuke platformer? Die vraag gaan we nu beantwoorden.

Astro Bot is terug met de DualSense

Astro’s Playroom werd al snel bij de onthulling van de game bestempeld als een techdemo en slechts een interactieve introductie tot de DualSense. Dat eerste willen we meteen onderuit halen, want door Astro’s Playroom een techdemo te noemen doe je deze game veel tekort. Het is een volwaardige game die je alle nieuwe technische mogelijkheden van de DualSense laat ervaren. Het is niet zoals de oude Playroom, die voorgeïnstalleerd was op de PS4, waarmee je korte indrukken van bepaalde PS4-onderdelen kreeg. Ditmaal heb je te maken met een volwaardige platformer in lijn met Astro Bot: Rescue Mission. Want daar kennen we natuurlijk Astro Bot echt van. De eerste Playroom op de PS4 was weliswaar de eerste kennismaking met de mascotte, maar echt veel meer dan een ordinaire techdemo was het niet en sindsdien hebben we tot aan de release van Rescue Mission relatief weinig over de schattige robotjes gehoord.

Astro Bot: Rescue Mission was een nieuwe en ook gelijk een volwaardige game met Astro Bot in de hoofdrol. De game voor PlayStation VR was een volledige platformer die een van de beste games voor het platform genoemd mag worden. Ook wist het PlayStation VR op een vernuftige manier te gebruiken en Astro’s Playroom gaat nu verder op wat Astro Bot: Rescue Mission al deed, je een volledig beeld geven van wat je kan doen met een DualSense controller. Deze game laat je onder andere dus ook de potentie zien in wat je straks van platformgames kan verwachten op de PS5. Maar laten we je eerst eens gaan uitleggen wat Astro’s Playroom nu precies is, wat je ermee kan en waarom je het zou moeten spelen.

De Playroom is de PS5

We kunnen niets anders zeggen dan dat we op slag verliefd zijn geworden op deze game. Je wordt met Astro gelanceerd in een wereld die zich afspeelt aan de binnenkant van de PlayStation 5. Je ziet, als je om je heen kijkt in de CPU Plaza (zoals de centrale hub heet), heel duidelijk het design van de PS5 terug en je hebt verschillende deuren die je door kunt gaan. Elke deur staat voor een ander technisch onderdeel, zoals de Geheugenvallei, Verkoelende Bron, GPU Jungle, SSD Snelweg en nog een aantal andere onderdelen. Deze deurtjes openen op hun beurt werelden met allemaal eigen kenmerken. De GPU Jungle zit bijvoorbeeld vol ray tracing, prachtige bladeren en een mooie zonnige gloed. Terwijl de SSD Snelweg weer heel veel levels bevat waar je als het ware razendsnel doorheen moet met bijvoorbeeld een bal.

Zo zijn er ook levels die heel goed de weerstand van de adaptieve triggers demonstreren en er wordt ook naar hartenlust gebruik gemaakt van de haptische feedback, die de verschillende soorten trillingen kan produceren in de controllerhendels. Een die mij in het bijzonder bijbleef qua haptische feedback was de regen die viel op de paraplu die Astro vasthield. Hier voel je letterlijk elke regendruppel op de paraplu vallen en dat levert een ervaring op die je nooit eerder hebt gehad. Dit soort nieuwe feedback in de controller is uniek, nieuw en een hele belangrijke factor als het gaat om een next-gen gevoel, en het besef dat we nu echt iets nieuws hebben. Wel is Astro’s Playroom soms wat heftig als het gaat om het geluid dat uit de DualSense komt. Het kan soms namelijk erg luid zijn wat een beetje storend is als je speelt met tv-speakers of een surround setup.

Nostalgie en fun

In Astro’s Playroom komen verschillende gameplay elementen samen en als je het met een game zou moeten vergelijken moet je in de hoek kijken van traditionele platformers als Crash Bandicoot en Ratchet & Clank. Het is veel springen, bewegende platformen, aan dingen trekken en geheime doorgangetjes zoeken om easter eggs en artefacten te vinden. Artefacten zijn allemaal objecten die de historie van PlayStation definiëren, zoals alle PlayStation consoles, de handhelds en randapparatuur die Sony ooit heeft uitgebracht. Wat je namelijk doet in alle werelden, is puzzelstukjes en artefacten verzamelen die uiteindelijk in een ruimte ter display worden gesteld. Dit zijn er nogal wat, dus je bent met het verzamelen van alle puzzelstukjes en artefacten wel even bezig. Alles wat je ziet is een soort ode aan het merk PlayStation en tegelijkertijd ook een fanservice.

De nostalgische gevoelens slaan dan ook al snel toe en vooral de verschillende easter eggs die in de game verstopt zitten dragen daar nog eens extra aan bij. Wat dit precies is zullen we niet zeggen, maar als je door de jaren heen de verschillende content die beschikbaar is op de verschillende platformen hebt ervaren, dan moet dit wel goed komen. Combineer dit met de verzamelwoede omtrent de PlayStation-hardware die je kunt vinden en verdienen in de werelden, en je hebt hier een game die de ultieme natte droom voor elke PlayStation liefhebber is. Het is een prachtige ‘trip down memory lane’. Het klinkt wellicht overdreven, maar de flashbacks tijdens Astro’s Playroom waren heftig. Als je bijvoorbeeld het opstartdeuntje van de PS1 hoort, inclusief de console ziet met het portable LCD-scherm, dan zie je jezelf plots als klein jochie terug, achterin de auto van je ouders met Ridge Racer aan en de controller op schoot. Fantastisch is het enige woord wat ik hiervoor over heb – een heerlijke ode aan PlayStation en fans zullen hier ontzettend van smullen.

Een voorproefje op next-gen

Niet geheel onbelangrijk zijn natuurlijk de next-gen prestaties als het gaat om de technische nieuwigheden. Zo is de game in 4K te spelen, draait het op 60 fps, heeft het goede HDR-ondersteuning en het bevat leuke implementaties van ray tracing. De game heeft een hele strakke visuele presentatie en ook grafisch oogt het erg gepolijst, maar verwacht geen nieuwe standaard. Het is gewoon een netjes verzorgde game met haarscherpe textures en veel particle effecten. Je kan Astro’s Playroom echter niet als graadmeter gebruiken voor de rauwe next-gen kracht die de PS5 heeft, daar hebben we vooral games als Sackboy, Miles Morales of Demon’s Souls voor. Waar andere games dus technische powerhouses zijn, is Astro’s Playroom meer een game die de mogelijkheden van de PS5 en DualSense laat zien.