Een van de games die al jaren op de PlayStation 4 te spelen is, is War Thunder. Deze game zal ook de overstap naar de PlayStation 5 maken, zo heeft ontwikkelaar Gajin Entertainment via persbericht laten weten. Zo ontvangt de game halverwege november de “New Power” update en die voegt next-gen ondersteuning toe.

Deze update heet niet voor niets “New Power”, want de game krijgt een nieuwe versie van de Dagor Engine waar het geheel op draait. Daarnaast is de game na deze update op de PlayStation 5 te spelen in een 4K resolutie op een stabiele 60 frames per seconde. De cross-play functie zal behouden blijven, dus dat is ook op next-gen systemen mogelijk.

Verder zullen diverse visuele effecten geoptimaliseerd worden, zodat de game er ook daadwerkelijk mooier uit zal zien en dit beperkt zich niet tot de PlayStation 5. De genoemde update is namelijk ook van toepassing op de current-gen systemen, dus de game gaat er in z’n geheel per definitie op vooruit.

Tot slot belooft Gajin nog nieuwe voertuigen en verschillende verrassingen.