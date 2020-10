Na al die tijd sleutelt Bethesda nog steeds flink aan Fallout 76 en binnenkort zal dat resulteren in een nieuwe, gratis uitbreiding: Steel Dawn. Deze uitbreiding zal met name draaien om de iconische Brotherhood of Steel factie, die in de Appalachia regio is gearriveerd. Paladin Leila Rahmani is namelijk naar het oosten van Amerika gestuurd om daar een nieuwe tak van de Brotherhood te openen.

Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat er ook flink wat gemuteerd gespuis in de weg gaat liggen en er is natuurlijk ook een geheel nieuw gebied om te verkennen. Hier kun je ook de keuze maken om samen te werken met de Brotherhood of Steel óf ze juist dwars te liggen.

De Steel Dawn uitbreiding moet ergens in december verschijnen en is – zoals gezegd – een gratis update voor spelers van Fallout 76.