Veel gamers werden erg blij toen afgelopen maart bekend werd gemaakt dat er een remaster zou komen van Blade Runner. De game moest dit jaar nog verschijnen, maar er zit een kink in de kabel zo blijkt nu.

Stephen Kick, de CEO van Nightdive Studios, heeft aan Eurogamer laten weten dat de technologie van de originele game zo oud is, dat de ontwikkeling van de remaster langer gaat duren. Ze hebben geen toegang tot de originele code, dus het is moeilijk om de game vorm te geven.

Kick kan hierdoor nog niet zeggen wanneer Blade Runner: Enhanced Edition wel zal verschijnen. Zo te horen zal het dus nog wel even duren.

“There have been some obstacles we’ve had to overcome in terms of the old technology the game uses. And our hunt for the original source code and assets have come up empty.”