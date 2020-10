Ontwikkelaar Unknown Worlds heeft met een persbericht laten weten dat Subnautica en diens opvolger Subnautica: Below Zero – die op dit moment nog in ontwikkeling is – volgend jaar naar de PlayStation 5 gaan komen. Daarbij mogen eigenaren van de PlayStation 4 versies van de games tegen die tijd ook een gratis upgrade verwachten naar de PlayStation 5 versies.

De eerste Subnautica verscheen in 2018 voor de PlayStation 4, na een korte periode van exclusiviteit op pc. De game werd vooral geroemd door de bikkelharde survival-horror elementen. Om je daar een indruk van te geven kun je hieronder de aankondigingstrailer nog eens bekijken.