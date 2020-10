J. Jonah Jameson was aanwezig in Marvel’s Spider-Man op de PlayStation 4, maar toen was alleen zijn stem te horen. Fans van de superheld zullen vast blij zijn dat dit personage nu ook daadwerkelijk te zien zal zijn in Miles Morales.

Via Game Informer is er een video vrijgegeven waarin Jameson voor het eerst te zien is. De nieuwe video kan je hieronder bekijken, maar deze bevat wel wat spoilers. Wil je dus compleet blind de game in gaan, dan kan je het best even verder klikken.