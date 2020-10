Vlak voor de release van Spider-Man: Miles Morales zal ontwikkelaar Insomniac Games een day-one patch uitrollen, die ongeveer 9.2GB weegt. Dit ontdekte SP1st nadat ze in de patch database van OrbisPatches zijn gaan wroeten.

Op de pagina kun je verder zien dat de minimale firmware versie 7.55 is en dat het hier dus gaat om de PlayStation 4 versie van de game. Of deze update dus ook van toepassing is op de PS5-versie, is niet helemaal duidelijk.

Er zijn op dit moment nog geen patchnotes bekend, maar zodra we meer weten kun je dat natuurlijk hier op PSX-Sense teruglezen. Spider-Man: Miles Morales verschijnt op 19 november voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.