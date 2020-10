Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat PUBG op de PlayStation 4 Pro eindelijk op 60 frames per seconde zal gaan draaien door middel van een nieuwe update. Het is nu officieel bevestigd wat de framerate op de PS5 zal zijn, gezien de game ook daarop te spelen is.

Zoals we in het vorige bericht al lieten weten, was het zo goed als zeker dat PUBG op de next-gen console van Sony ook op 60 frames per seconden zal draaien. Nu is dat daadwerkelijk bevestigd door de ontwikkelaar. Op de PS5 zal de framerate hoogstwaarschijnlijk stukken stabieler zijn dan op de PS4 Pro, dus zal het een betere ervaring zijn.

Aanvullende details over eventuele verschillende grafische modi moeten verder nog gedeeld worden door PUBG Corp.