Destruction AllStars was een van de launchgames voor de PlayStation 5, maar de game zal de beoogde releasedatum van 19 november niet langer halen. De ontwikkelaar heeft via het PlayStation Blog aangekondigd dat ze de game uitstellen naar februari 2021.

Met dat nieuws hebben ze ook laten weten dat de game inbegrepen zal zitten bij PlayStation Plus, dus abonnees kunnen de game dan kosteloos binnenhalen. De reden voor deze verandering zit hem in het feit dat het hier een multiplayer game betreft en PlayStation Plus is dan natuurlijk een efficiënte manier om zoveel mogelijk spelers te bereiken.

Met een release in februari valt de game ook buiten het najaarsgeweld, waardoor de titel een grotere kans van slagen heeft als het op het commerciële aspect aankomt. Dus in die zin is de beslissing wel begrijpelijk, maar daarmee valt er wel een launchgame weg.