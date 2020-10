Het is straks op de PlayStation 5 mogelijk om vrijwel alle games die op de PlayStation 4 verschenen via backwards compatibility te spelen. Dat geldt ook voor God of War en Sony Santa Monica heeft nu via Twitter laten weten dat je op de PS5 verder kunt waar je was gebleven.

Dit betekent dus dat je save overgezet kan worden naar de PlayStation 5 en dat is iets wat niet voor elke game opgaat, zo hebben we in de afgelopen weken gemerkt. In dit geval is er dus geen vuiltje aan de lucht. Bovendien kun je de game in 60 frames per seconde spelen via de ‘Favor Performance’ optie.

Verder liet de ontwikkelaar nog weten dat het ook mogelijk is om God of War III savedata van je PS4 over te zetten naar de PS5.