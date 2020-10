Ubisoft introduceert weer een nieuw tijdelijk evenement in Rainbow Six Siege en die staat natuurlijk in het teken van Halloween. Het evenement gaat vanmiddag om 16:00 uur van start en is beschikbaar tot en met 10 november, zo laat de uitgever weten.

Dit evenement introduceert de tijdelijke modus genaamd ‘Candy War’, waarin spelers de kans krijgen om te respawnen. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de game, wat het dus enigszins uniek maakt. Het doel in deze modus is trouwens om snoep te verzamelen dat vijanden achterlaten na hun dood.

Het gevaar neemt echter niet af na het doden van de vijanden, gezien ze natuurlijk terugkomen. Hierdoor blijft het een intensiever kat en muisspel, en dat wordt gespeeld op een volledig nieuwe map, speciaal voor deze modus.

Samen met deze modus wordt de Suger Fright collectie geïntroduceerd en daaronder vallen allerlei nieuwe items voor Zofia, Capitao, IQ, Nomad, Thermite, Castle, Ela, Frost, Goyo en Pulse. Je kunt pakketten met content verkrijgen door eventuitdagingen te voltooien, maar ook kun je het kopen met 300 R6 Credits of 12.500 Renown per pakket.