Het duurt nog een paar weken voordat Call of Duty: Black Ops Cold War uitkomt, maar Activision en Treyarch zijn er erg vroeg bij. Ze hebben vandaag namelijk de launch trailer van de game al online gezet en die laat in een minuut nog maar eens spectaculaire beelden zien.

De launchtrailer is kort, maar krachtig en zet de toon voor het avontuur dat we vanaf 13 november zullen kunnen beleven op de PlayStation 4 en een kleine week later op de PlayStation 5, gezien de game ook gelijktijdig met de nieuwe console uitkomt.