Op 3 december zal Immortals: Fenyx Rising verschijnen voor onder andere de PlayStation 4 en 5, en Ubisoft heeft vandaag laten weten dat ze die datum gaan halen. De game is namelijk goud gegaan en dat betekent simpelweg dat de ontwikkeling is afgerond.

Met een release begin december volgt Immortals: Fenyx Rising net na een reeks andere grote releases, die allemaal kort achter elkaar vallen in november. We zijn in die zin heel erg benieuwd of de game zich staande weet te houden, het heeft het in ieder geval wel verdiend.

Tot op heden hebben we tweemaal met de game kunnen spelen en beide keren beviel dat erg goed, zoals je in onze twee previews kunt lezen.

We're incredibly excited to announce that #ImmortalsFenyxRising has gone GODLY! 🎉

Your heroic adventure to save the gods & take on mythical monsters starts on December 3. ⚡ pic.twitter.com/li1qngGjJ0

