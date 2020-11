November is aangebroken en dat betekent dat de release van de PlayStation 5 nu écht heel dichtbij is. Deze maand zien we daarnaast ook een hele hoop games verschijnen, zoals gebruikelijk is in november. Een groot gedeelte van de releases is cross-platform, waardoor iedereen genoeg keuze heeft.

We hebben alle nieuwe releases van deze maand op een rijtje gezet, zodat je een duidelijk overzicht hebt van wat er in de komende weken zal verschijnen.

Week van 6 november

DiRT 5 (PS4)

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (PS4)

Week van 13 november

Fuser (PS4)

Yakuza: Like a Dragon (PS4)

Destiny 2: Beyond Light (PS4)

Slide Stars (PS4)

XIII Remastered (PS4)

Speed 3 Grand Prix (PS4)

Asterix & Obelix XXL Collection (PS4)

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4)

Let’s Sing 2021 (PS4)

Assassin’s Creed: Valhalla (PS4/PS5)

Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4/PS5)

Planet Coaster: Console Edition (PS4/PS5)

DiRT 5 (PS5)

Week van 20 november

Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4)

Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4)

Mars Horizon (PS4)

Sackboy: A Big Adventure (PS4/PS5)

Spider-Man: Miles Morales (PS4/PS5)

Watch Dogs: Legion (PS5)

Godfall (PS5)

Devil May Cry: Special Edition (PS5)

NBA 2K21 (PS5)

The Pathless (PS5)

Observer: System Redux (PS5)

WRC 9 (PS5)

Warhammer Chaosbane – Slayer Edition (PS5)

Bugsnax (PS5)

Demon’s Souls Remake (PS5)

Week van 27 november

Vooralsnog geen releases

Nog van plan om een game te halen deze maand, of misschien meer dan een? Laat het hieronder weten.