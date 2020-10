Deze maand kunnen PlayStation Plus abonnees de games Vampyr en Need for Speed: Payback kosteloos binnenhalen, wat een net duo van titels is wat ons betreft. Aanstaande zondag stappen we echter november binnen en dat betekent dat we nieuwe games in de PlayStation Plus line-up mogen verwachten. Die heeft Sony zojuist aangekondigd.

Het gaat om Middle-earth: Shadow of War en Hollow Knight: Voidheart Edition die vanaf aanstaande dinsdag beschikbaar zijn voor abonnees om kosteloos binnen te halen. Het gaat hier logischerwijs om PS4-games, maar als je straks ook een PlayStation 5 hebt krijg je er nog een extra titel bij.

De ‘gratis’ PlayStation Plus game voor de PS5 in november is namelijk Bugsnax, zo laat Sony weten. Deze titel is vanaf 19 november beschikbaar voor PlayStation Plus abonnees, de PS4-versie zal dus niet gratis zijn.

Niet bekend met de titels? Check dan even de onderstaande trailer die de games kort laat zien.