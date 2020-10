Netflix slaat met enige regelmaat de handen ineen met de gamesindustrie voor mooie tv-series. Zo ook nu weer, gezien ze aangekondigd hebben met Ubisoft samen te gaan werken voor een Assassin’s Creed-serie.

Op dit moment zoekt men naar een showrunner die aan de slag zal gaan onder supervisie van Jason Altman (Ubisoft senior vice president of film and television) en Danielle Kreinik (director of television development), die zullen optreden als producers.

“For more than 10 years, millions of fans around the world have helped shape the Assassin’s Creed brand into an iconic franchise. We’re thrilled to create an Assassin’s Creed series with Netflix and we look forward to developing the next saga in the Assassin’s Creed universe”, aldus Altman.