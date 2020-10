Amerikaanse media hadden al even een PlayStation 5 en vandaag is de console ook bij PSX-Sense gearriveerd. Dat betekent dat de release nu écht heel dichtbij is en in de komende weken gaan we je alles over het apparaat vertellen. Tot die tijd zul je het met details moeten doen die gedeeld mogen worden, gezien sommige zaken nog in nevelen gehuld zijn.

Een van de veranderingen die op de PlayStation 5 van toepassing is zien we in het segment Trophies. Op de PlayStation 4 hoor je bij het unlocken van een Trophy altijd een herkenbaar geluid en er wordt direct een screenshot genomen. De PlayStation 5 tilt dat naar een hoger plan door er een clip van te maken, zodat je ook de weg naar het unlocken kunt terugkijken. Dit clipje kan vervolgens gedeeld worden via sociale media.

Ook wordt de berichtgeving van het unlocken anders gepresenteerd. Nu verschijnt er onderin beeld een overlay met daarop het type Trophy (brons, zilver, goud of platinum) en nadien volgt er nog een melding rechts bovenin. Voordat je je zorgen maakt, de grote overlay onderin is volledig optioneel en kan dus ook uitgeschakeld worden. De video hieronder is een mooie demonstratie van het systeem.