Vorig jaar kwamen er heel wat games uit, en één game die echt meer liefde en bekendheid verdiende dan het kreeg was Spirit of the North – een sfeervolle avonturengame met puzzels en een vosje in de hoofdrol.

Zoals je in onze review al kon lezen viel deze game goed in de smaak en gelukkig krijgt deze game nog een keer de kans om onze harten te stelen in de Enhanced Edition voor de PlayStation 5. De digitale versie is beschikbaar vanaf 26 november voor €24,99. Wil je de game liever fysiek in de collectie? Dan is de gewone retailversie interessant. Deze kost €34,99 en aan de Signature Edition zoals je die hierboven ziet, hangt een prijskaartje van €49.99.