De komst van Destiny 2: Beyond Light betekent ook dat het huidige seizoen – Season of Arrivals – ten einde komt. Gelijktijdig met de start van de nieuwe uitbreiding zal Bungie het volgende seizoen gaan lanceren: ‘Season of the Hunt’. Bungie heeft via de onderstaande video gedeeld wat we mogen verwachten van het aankomende seizoen, wat loopt vanaf 10 november tot ergens in februari.

Ten eerste is er natuurlijk Europa, de nieuwe locatie die onderdeel is van Beyond Light. Deze locatie zal voor iedereen vrij te verkennen zijn, wat natuurlijk ook betekent dat je loot kunt verdienen en nieuwe Lost Sectors kunt uitpluizen. Vanaf 17 november zullen de missies van Season of the Hunt starten met als eerste Wrathborn Hunt.

De Raid Deep Stone Crypt zal vervolgens vanaf 21 november beschikbaar zijn, en het festive evenement The Dawning zal halverwege december terugkeren naar Destiny 2. En dit is nog maar een klein voorproefje van wat je mag verwachten van Season of the Hunt.

Voor meer informatie verwijzen we je natuurlijk graag naar de onderstaande roadmap en video.