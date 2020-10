Het lijkt wel alsof er een vloek heerst op de releasedatum van Cyberpunk 2077. De game is namelijk opnieuw uitgesteld, iets wat al meerdere keren is gebeurd. Via Twitter meldt de ontwikkelaar dat de game, ondanks dat deze onlangs goud is gegaan, opnieuw te maken heeft met uitstel.

De reden hiervoor is onder andere dat men negen versies van de game moet klaarstomen voor de release, namelijk de Xbox One/X, Xbox Series S/X, PS4/Pro, PS5, pc en Stadia. Dit moet allemaal terwijl men vanuit huis werkt, wat tegenwoordig eerder regel dan uitzondering is vanwege de situatie rondom het coronavirus.

De nieuwe releasedatum is 10 december geworden, een uitstel van 21 dagen dus. Pijnlijk, maar voor nu is het even niet anders, het is immers ook een bijzondere tijd waarin we leven. Het is een tijd waarin thuiswerken de norm is geworden, maar dat werkt helaas niet altijd even soepel en is met name bij het ontwikkelen van games best een uitdaging.