We staan op de drempel van de nieuwe generatie en veelal betekent dit dat een aantal games zowel op de huidige als de volgende generatie zullen verschijnen. Ubisoft heeft maar liefst vier titels op de planning staan voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Voor de eerstgenoemde hebben we daarom hieronder beschreven wat je qua performance en extra features mag verwachten.

Assassin’s Creed: Valhalla bijt het spits af. Spelers op de PS5 mogen een resolutie van 4K en 60 frames per seconde verwachten, alsmede kortere laadschermen. Watch Dogs: Legion zet het feestje voort met een 4K resolutie en 30 frames per seconde. De lagere framerate komt hoogstwaarschijnlijk doordat er ook ray tracing aanwezig is. Ook hier zijn kortere laadtijden van toepassing en er zijn extra features middels de adaptieve triggers van de DualSense controller.

Begin december verschijnt Immortals: Fenyx Rising. Op de PlayStation 5 zal ook hier een resolutie van 4K beschikbaar zijn, met een framerate van 60 frames per seconde. Snellere laadtijden en haptische feedback zijn hier eveneens van de partij. Far Cry 6 verschijnt halverwege februari 2021 en hierin kun je tevens een resolutie van 4K/60 fps verwachten. Het komt dus allemaal redelijk overeen.

Ten slotte is er nog Rainbow Six: Siege waarbij je – net als bij alle bovenstaande games – een gratis upgrade krijgt naar de next-gen versie als je de PS4-versie aanschaft of al bezit.