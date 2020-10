Gamers die de PlayStation 5 aanschaffen kunnen op launch direct aan de slag met Devil May Cry 5: Special Edition. Deze editie biedt onder andere de mogelijkheid aan om als Vergil te spelen. Het zal eind dit jaar echter ook mogelijk zijn om met dit personage te spelen op de PlayStation 4.

Als je Devil May Cry 5 voor de PS4 in bezit hebt, dan kan je op 15 december de ‘Vergil DLC’ vinden in de PlayStation Store, wat het personage dus doet toevoegen aan de originele game. Als je er van uit ging dat dit gratis content zou zijn, dan kom je helaas bedrogen uit. Capcom vraagt hier €4,99 voor.