Sackboy: A Big Adventure is één van Sony’s nieuwste games die de consoletransitie moet overbruggen. Dat betekent dus dat de game voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 beschikbaar komt. Mocht het je echter niet gelukt zijn om een PlayStation 5 pre-order te bemachtigen, wees gerust: Sackboy: A Big Adventure zal cross-play hebben tussen de twee versies van de game.

Dit vertelt Ned Waterhouse van Sumo Digital in gesprek met Game Informer. Volgens Waterhouse is het team trots op wat zij voor elkaar hebben gekregen met beide versies van de game, hoewel de PS5-versie natuurlijk gebruik kan maken van de kracht van de nieuwe console. Het is natuurlijk wel veel leuker om samen met je vrienden/vriendinnen Sackboy’s wereld op z’n kop te zetten, wat dus mogelijk is ongeacht welke versie je aanschaft.

Sackboy: A Big Adventure verschijnt op 19 november voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.