Nu Watch Dogs: Legion erg dichtbij komt, krijgen we nog maar eens wat promotiemateriaal op ons bord gegooid. Ditmaal plaatste IGN twee clips online die beide een uiterste punt van de game tonen: de eerste 14 minuten van de game én de laatste minuten van de game. Jawel, men zet gelijk even het einde van de game online, maar er is meer aan de hand.

De openingsmomenten spreken voor zichzelf, maar het specifieke einde dat hier onthuld wordt, is toch wel wat speciaal. Watch Dogs: Legion heeft namelijk een optionele permadeath-modus, waarbij je personages niet terugkeren wanneer ze het loodje leggen. Wanneer elke agent uit je organisatie sterft, krijg je een specifiek einde dat daaraan gelinkt is.