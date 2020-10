Nu WRC 9 al meer dan een maandje onder ons is, wordt het wel eens tijd voor een update met nieuwe content, niet? Goed nieuws, want dat is exact wat ontwikkelaar KT Racing op ons loslaat. De eerste grote update voor WRC 9 heet ‘Blind Jumps’ en die kan je nu helemaal gratis downloaden.

Concreet brengt de update allereerst zes nieuwe special stages, die zijn toegevoegd aan de Neste Rally Finland rally. Daarnaast krijg je ook toegang tot een nieuwe coureur, de Nieuw-Zeelandse Hayden Paddon. Ten slotte kunnen fotografen nu ook helemaal losgaan met de toegevoegde foto modus.

WRC 9 heeft nog een gevulde toekomst in het verschiet, want een nieuwe update, die een coöp driver modus zal toevoegen, staat al op de planning. Lees ook eens onze review na om erachter te komen of deze editie de moeite waard is.