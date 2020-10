Indien je al een tijdje op zoek bent naar een game waarin je lekker kunt parcoursen, zoals WET of Mirror’s Edge, dan is Ghostrunner zeker een game om eens uit te proberen. Volledig ondergedompeld in Cyberpunk sferen race je naar de top van Dharma Tower om wraak te nemen op de Keymaster.

Ghostrunner is vanaf nu beschikbaar in de PlayStation Store voor een prijs van €29,99. Als je de game voor de PS4 aanschaft, zal de game automatisch en gratis upgraden naar de PS5-versie zodra deze uitkomt op een nog nader te bepalen datum in 2021.

Check de bliksemsnelle launch trailer hieronder!