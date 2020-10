Het is geen geheim dat veel grote media al een PlayStation 5 hebben ontvangen vanuit Sony. Sociale media staat er immers vol van, want wie zou nou niet te koop lopen met zijn early access exemplaar?

Vele unboxings gingen de wereld over, maar gelukkig was de doos en diens inhoud niet het enige wat media en influencers naar buiten mochten brengen. Inbegrepen bij de console zit natuurlijk Astro’s Playroom, het platform/puzzelspel met de schattige robotjes. Daarvan is nu ook meer dan voldoende gameplay verschenen. Check zo’n 16 minuten aan dolle pret met Astro in de video hieronder.