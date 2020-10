Sony maakt bekend dat de PlayStation 4 wereldwijd 113.8 miljoen keer is verscheept. In de publicatie van de kwartaalcijfers is te lezen dat er tussen begin juli en eind september 1.5 miljoen consoles zijn verscheept. Dat is 1.3 miljoen minder dan de 2.8 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Verder is het een daling van 0.4 miljoen sinds de vorige bekendmaking van de kwartaalcijfers. Gezien het einde van deze generatie in zicht is, valt dat makkelijk te verklaren.

Verder valt er te lezen dat er sinds 30 september 45.9 miljoen PlayStation Plus abonnees zijn. Dat is 9 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Er zijn 80.9 miljoen games verkocht, dat goed is voor een stijging van 10.3 miljoen tegenover vorig jaar. Daarvan zijn 12.4 miljoen exemplaren first party games. Dat is een stijging van 6.1 miljoen games tegenover, je raadt het al, dezelfde periode vorig jaar. Van het totale aantal games is 59% digitaal verkocht, een stijging van 14%.

Op 19 november is de PlayStation 5 eindelijk in ons midden. De console ligt inmiddels al op de redactie pijnbank. De onderlinge strijd over wie de review mag doen is nog niet gestreden, maar we beloven plechtig dat je tegen die tijd een uitgebreide review van ons kan verwachten. Tot slot kun je alles over de PlayStation 5 op onze speciale pagina lezen.