Sony-topman Jim Ryan laat in een interview met Reuters weten dat er in 12 uur tijd meer PlayStation 5 consoles zijn gereserveerd, dan dat er PlayStation 4 consoles in 12 weken tijd werden gereserveerd. Dit slaat natuurlijk op het eerste moment dat de pre-orders voor de PS5 opengingen. Hij noemt de vraag naar de nieuwe console ‘aanzienlijk’. Dat is ook de reden waarom de console overal is uitverkocht. De verwachtingen worden ruimschoots overtroffen.

Toch benadrukt Ryan dat het bedrijf er alles aan doet om aan de vraag te kunnen voldoen en het werkt hard om er voor te zorgen dat er weer genoeg voorraad voor de feestdagen is. Het is nog maar de vraag of dat ook gaat lukken. We zitten nog steeds met een pandemie en een nieuwe lockdown lijkt er wereldwijd op veel plaatsen weer aan te komen. Je leest meer over de console op onze speciale PlayStation 5 pagina.