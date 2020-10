Met nog een paar weken te gaan totdat de PlayStation 5 uitkomt, is het aan Sony om de marketingmachine echt aan te slingeren. Dat trappen ze vandaag af met het delen van de globale commercial voor de console, die ze straks overal zullen laten zien.

Dat de console bij de release schaars is, is jammer, maar deze commercial creëert wel het nodige bewustzijn bij de consument: de PlayStation 5 komt eraan! Het thema van de commercial is exploratie, want dat is een drijfveer van de mens en dat kan straks ook op de PlayStation 5 in gloednieuwe games en andere vormen van entertainment.

Eerder kondigde Sony al een samenwerking met Travis Scott aan en dat wordt gelijk benut, want hij is de voice-over in deze commercial.