De laatste maanden is Bandai Namco nieuwe content aan het beschikbaar stellen voor Ace Combat 7. Ze zijn daar nog niet mee klaar, want er is meer DLC op komst, die vanaf 27 november te vinden zal zijn in de PlayStation Store. Hier zal je echter wel voor moeten betalen. Tevens is er een nieuwe update beschikbaar gesteld, die de game van nieuwe moeilijkheidsgraden voorziet.

De nieuwe content die onderweg is wordt onder de naam ’25th Anniversary DLC: U.S. Original Aircraft Series’ aangeboden. Het pakket brengt nieuwe vliegtuigen met zich mee, alsmede nieuwe skins en emblemen. De Europese prijs is nog niet bekend, maar in Amerika kost deze DLC $12,49. De prijs zal hier hoogstwaarschijnlijk niet veel van afwijken.

Onder dit bericht kun je een video bekijken waarin de inhoud van het nieuwe pakket aan bod komt. De volledige lijst van content is als volgt:

New Fighters CFA-44 Nosferatu Next-Generation Carrier-Based Stealth Fighter ADMM All Direction Multi-Purpose Missile EML Electromagnetic Launcher IEWS Integrated Electronic Warfare System

XFA-27 Carrier-Based Stealth Fighter SOD Stand-Off Dispenser MSTM Multiple-Launch Standard Missile IEWS Integrated Electronic Warfare System

ASF-X Shinden II Advanced Support Fighter RKT Rocket Launcher LASM Long-Range Air-to-Ship Missile 6AAM 6 Target Air-to-Air Missile

New Skins “Cipher Skin” for F-15C Eagle

“Rot Skin” for Typhoon

“Indigo Skin” for Gripen E

“Grun Skin” for F/A-18F Super Hornet

“Gelb Skin” for Su-37 Terminator

“Silber Skin” for F-4E Phantom II / F-16 Fighting Falcon

“Schwarze Skin” for MiG-31B Foxhound

“Schnee Skin” for F-14 Super Tomcat

“Espada Skin” for Rafale M

“Wizard Skin” for YF-23 Black Widow II

“Gault Skin” for Su-47 Berkut New Emblems 25th Anniversary Nugget -Phoenix-

25th Anniversary Nugget -Trigger-

Ghost

Golem (Low-Vis)

Gargoyle (Low-Vis)

Cyclops (Low-Vis)

Skeleton (Low-Vis)

Nagase

Akula

Warwolf

Antares

Varcolac

Scarface

Phoenix

Reaper

Reaper (Ribbon)

Viper

Omega

Ridgebacks

Butterfly Master

Bandai Namco heeft voor gamers die Ace Combat 7 te moeilijk vinden een oplossing aan de game toegevoegd. Je kunt na het downloaden en installeren van een nieuwe update kiezen voor de moeilijkheidsgraden ‘Easy’ en ‘Casual’.