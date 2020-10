Vanaf vandaag ligt Watch Dogs: Legion dan officieel in de winkelrekken, maar vlak voor de launch mochten critici al met de game aan de slag om hun oordeel te vellen. Dat resulteert zich in het gebruikelijke overzicht met scores en Watch Dogs: Legion weet prima voldoendes binnen te halen, met op het moment van schrijven een gemiddelde van een 7.3 op Metacritic.

VGC trapt de lijst af en geeft Watch Dogs: Legion de volle score: een 10. Dat is ook meteen de enige, want we zien de cijfers daarna afzakken naar 8.5 en lager. Gamer.no en VideoGamer ‘belonen’ als enigen de game met een onvoldoende: 5.0. Benieuwd wat wij van de game vinden? Lees dan onze review hier.