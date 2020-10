Sony kondigde geruime tijd terug de PlayStation Plus Collection aan, wat een antwoord is op Game Pass. Onder dit nieuwe PlayStation Plus segment zul je een brede selectie van first- en third-party games vinden die je via backwards compatibility – via je abonnement – gratis op de PlayStation 5 kunt spelen.

Vandaag heeft Sony de launch line-up bekendgemaakt van de games die bij de release van de PlayStation 5 via PlayStation Plus Collection beschikbaar zijn. Zolang je abonnee op PlayStation Plus blijft, zul je deze games altijd kunnen downloaden en spelen.

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil VII Biohazard

PlayStation Plus Collection is vanaf 19 november beschikbaar en is een extra bovenop de maandelijkse ‘gratis’ games. Meer daarover kun je hier vinden.