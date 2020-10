Sinds vorig jaar augustus mag Insomniac Games zich officieel onderdeel van de PlayStation familie noemen, na de overname door Sony. Dit heeft Sony natuurlijk eerder gedaan met studio’s zoals Guerrilla Games, Naughty Dog en Media Molecule. Hierdoor is de afgelopen generaties met name de first-party line-up aan games erg sterk te noemen.

Met de komst van de PlayStation 5 is het natuurlijk interessant om die line-up verder uit te breiden, en in gesprek met Reuters heeft CEO Jim Ryan aangegeven dat Sony nog steeds van plan is om nieuwe studio’s te kopen om hun first-party familie te verrijken.

Hierbij noemt Ryan geen specifieke namen, maar het is goed om te horen dat het Japanse bedrijf beseft dat een sterke lijn aan exclusives bijdraagt aan het succes van de console. Misschien dat Bluepoint Games zich dan binnenkort (eindelijk) ook een first-party studio mag gaan noemen, wat gezien de meerdere samenwerkingen een logische keuze zou zijn.