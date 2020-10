Vlak voor de release van de PlayStation 5 heeft Sony de winstvoorspelling met maar liefst 13% verhoogd. Door de grote vraag naar de nieuwe console verwacht het Japanse bedrijf om tegen het einde van het fiscale jaar – dat is maart 2021 – 7,6 miljoen PlayStation 5 units verkocht te hebben.

Volgens CFO Hiroki Totoki is dat een hoger aantal dan er destijds van de PlayStation 4 zijn verkocht in het eerste fiscale jaar. Het rapport van Bloomberg beschrijft verder dat Sony flinke investeringen doet om genoeg units (met name) naar Amerika te verschepen, wat ertoe leidt dat men waarschijnlijk de console met een klein verlies verkoopt.

Desondanks verwacht Sony toch een winst van ruim 6,7 miljard dollar te boeken, omdat men door het coronavirus veel tijd in huis doorbrengt en er dus een flinke groei is in de afname van online diensten zoals PlayStation Plus.