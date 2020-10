Met Little Hope vuurt Supermassive Games overmorgen een rasechte Halloweentitel op ons af. Vijf verloren zielen belanden in het titulaire spookdorpje, waar heden en verleden in elkaar verstrikt zijn geraakt. Wat volgt is een creepy tocht vol gevaren… Jouw keuzes bepalen wie de eindbestemming haalt en wie op gruwelijke wijze aan zijn/haar einde komt.

Nu de game op het punt staat uit te komen, wakkert de ontwikkelaar de hype nog wat meer aan. De onderstaande launch trailer bevat behoorlijk wat griezelig beeldmateriaal, alsook de reacties van enkele YouTube gezichten. Pret verzekerd! Wij hebben de game ondertussen ook uitgebreid gespeeld. Je kan later vandaag onze review verwachten.