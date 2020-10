De populaire Battle Royale shooter Apex Legends is nu al geruime tijd uit en er zijn vijf seizoenen de revue gepasseerd. Het zesde seizoen is nog in gang, maar eindigt zeer snel. Met het nieuwe seizoen op komst is het natuurlijk tijd voor de onthulling van de nieuwe Legend en alle andere content dat begin november geïntroduceerd zal worden.

Seizoen 7 gaat onder de naam Ascension en dan kunnen spelers aan de slag met de nieuwe Legend genaamd Horizon. Zij is van Schotse komaf en weet als geen ander de zwaartekracht te manipuleren met haar briljante brein. De vaardigheden van Horizon zijn dan ook rondom anti-zwaartekracht gebaseerd en meer details zullen later nog bekendgemaakt worden.

Ook kunnen spelers in het nieuwe seizoen eindelijk aan de slag op een nieuwe map genaamd Olympus. Naar deze map werd al hevig gehint in het vijfde seizoen en het bevindt zich hoog in de wolken. Deze kleurrijke stad oogt dus zeer aantrekkelijk en het zal vrij groot van omvang zijn. Gezien de grootte van Olympus wordt ook het ‘Trident’ voertuig geïntroduceerd, waarmee je als squad rond kunt rijden.

Hieronder kan je de launch trailer van Ascension alvast bekijken, alsook een trailer die dieper ingaat op het verhaal van Horizon. Seizoen 7 gaat op donderdag 5 november van start.

Launch trailer

Introductie van Horizon