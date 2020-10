Pokémon kent een enorme invloed in de wereld en is tot op de dag van vandaag nog steeds heel erg populair. Enkele jaren terug werd Pokémon Go geïntroduceerd en dat was toen een enorme rage. Het is dan ook geen verrassing dat andere ontwikkelaars deze formule proberen na te bootsen en Temtem lijkt erg goed op die formule in te spelen. Wie graag een Pokémon-achtige game wil spelen op de PlayStation: binnenkort krijg je daartoe de kans.

Temtem is een MMO die zijn console debuut maakt op de PS5. Op 8 december verschijnt de game namelijk in early access op de next-gen console. In de early access versie van Temtem kan je vier eilanden verkennen en allerlei Tem vangen. Je kunt ook andere temmers uitdagen voor een duel en je kan je vrienden uitnodigen voor een coöperatieve ervaring. Temtem verscheen eerder al op Steam en werd daar uiterst positief ontvangen.

De trailer hieronder geeft een duidelijke indruk van wat je van Temtem mag verwachten.