Vanwege de huidige crisis is het lastig om games vanuit huis op een gebruikelijk tempo af te ronden, waardoor we de afgelopen maanden veel games uitgesteld hebben zien worden. Een bekend voorbeeld hiervan is natuurlijk Cyberpunk 2077 dat onlangs weer enig uitstel kreeg. MXGP 2020 mag zich nu ook aan dat rijtje toevoegen, want ook deze titel krijgt met uitstel te maken.

Ontwikkelaar Milestone kondigde dit aan met een kleine verklaring en zowel de PS4- als de next-gen versies worden uitgesteld. De oorspronkelijke releasedatum was 10 december, maar de PS4-versie zal nu ietsje later verschijnen op 16 december. De next-gen versie kent wat meer uitstel, want die zal pas volgend jaar op 14 januari uitkomen.

De motorcrossers onder ons moeten dus helaas wat langer op MXGP 2020 wachten. Hieronder kan je wel alvast wat gameplay bekijken dat onlangs online verscheen.